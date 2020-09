ಕೋವಿಡ್: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ವಿಸ್ತರಣೆ

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‍‌ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

NO need to PANIC

The order issued under section 144 CrPC is only an extension of the previous order issued on 31st August.

No new restrictions have been imposed by @MumbaiPolice .

Please share and don’t panic. #Section144 #Mumbai

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 17, 2020