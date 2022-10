ನಿಜವಾದ ಶಿವಸೇನಾ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಶಿಂದೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ: ಫಡಣವೀಸ್

ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‍‘ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಶಿವ ಸೈನಿಕರು (ಶಿವಸೇನಾ) ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಜನರು ದಸರಾ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಶಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ನಿಜವಾದ ಶಿವಸೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಶಿವಸೇನಾದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆಗ ನೀವು (ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ) ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ’ ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

You will see saffron in Vidhan Sabha (we'll form govt in the next assembly elections) but this saffron will be of the coalition of BJP & real Shiv Sena that is CM Shinde's Shiv Sena: Maharashtra Dy CM & BJP leader Devendra Fadnavis

— ANI (@ANI) October 6, 2022