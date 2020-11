ನವದೆಹಲಿ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಆಡಿಯೊ–ವಿಶುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸುದ್ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Government issues order bringing online films and audio-visual programmes, and online news and current affairs content under the Ministry of Information and Broadcasting. pic.twitter.com/MoJAjW8fUH

