ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ರೈತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿವೆ: ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವವರು ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ ಸಮೀಪ ಪಂಜಾಬ್‌ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಸುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

'ರೈತರು ಪೂಜಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ರೈತರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ (ಎಂಎಸ್‌ಪಿ) ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್‌ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಆಧಾರಿಸಿ ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು.' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‌

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಸತ್‌ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Today these people are misleading farmers over MSP. There will not only be MSP in the country but also the freedom for farmers to sell their produce anywhere. But some people are unable to tolerate this freedom. Their one more medium to earn black income is finished: PM Modi https://t.co/bGQXerSvBX

— ANI (@ANI) September 29, 2020