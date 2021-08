ವಿಡಿಯೊ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

ಚಂಪಾವತ್: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾನಕ್‌ಪುರ್-ಚಂಪಾವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾವತ್‌ನ ಸ್ವಾಲಾ ಬಳಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿದೆ.

#WATCH | Tanakpur-Champawat national highway was blocked following a landslide near Swala in Champawat, Uttarakhand today

"It would take at least two days to clear the debris. I have instructed officials concerned to divert the traffic to another route," says DM Vineet Tomar pic.twitter.com/Bndohy4fj5

— ANI (@ANI) August 23, 2021