ಸ್ವ–ಸೇವಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕನಕದಾಸರನ್ನು ಹೈಜಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬಾರದು: ನಟ ಚೇತನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಜಾತಿ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವ–ಸೇವಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕನಕದಾಸರನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ನಟ ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಚೇತನ್‌ ಸೋಮವಾರ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಚೇತನ್‌, ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಕನಕದಾಸರ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಗೂಢಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Kanakadasa in 16th c dreamt of & sang of a casteless & classless society

We must not let Kanaka be hijacked by self-serving politicians who use caste identity for personal power

Kanaka belongs to all of us— irrespective of caste/religion/gender— who fight for equality & justice pic.twitter.com/QlYyBdfPBy

— Chetan Kumar Ahimsa / ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ (@ChetanAhimsa) September 6, 2021