ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homekarunaada vaibhava
Deepavali 2025: ದನಗಳೇ ನಮ್ಮನೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀಯರು..

ೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:09 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:09 IST
ದೀಪಾವಳಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯಂದು ಸಿಂಗರಿಸಿರು ಎಮ್ಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌಳಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು

ದೀಪಾವಳಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೌಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿರುವುದು

Deepavalidiwali festivaldiwali specialDeepavali Sudha Mayura

