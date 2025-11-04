ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretravel
ADVERTISEMENT

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತಗಳಿವು: ಜೋಗ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:05 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PHOTOS | ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮೈದುಂಬಿದ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...
PHOTOS | ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮೈದುಂಬಿದ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PHOTOS: ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು; ಮೈದುಂಬಿದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ
PHOTOS: ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು; ಮೈದುಂಬಿದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ
ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

KarnatakaRiverTravelJog fallstourisam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT