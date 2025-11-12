ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳು

<p>ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಾಮ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾದ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಂದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು, ಕಡಿದಾದ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಾಗುವಾಗ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ 5 ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ. </p>.2026ಕ್ಕೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ: ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್.<p><strong>ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, (ರಷ್ಯಾ): </strong></p><p>ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್’ ರೈಲು ಐಷರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಕೋ ನಗರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಡು, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಉದ್ದ:</strong> 9,289 ಕಿ.ಮೀ.</p><p><strong>ಸಮಯ:</strong> ಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್-ಮಾಸ್ಕೋ ರೈಲು:</strong> </p><p>ವಿಶ್ವದ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬೀಜಿಂಗ್-ಮಾಸ್ಕೋ’ ರೈಲೂ ಒಂದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. 6 ಹಗಲು 5 ರಾತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಗೋಬಿ ಮರುಭೂಮಿ, ಚೀನಾದ ಮಹಾಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಟಾಯ್ ಪರ್ವತಗಳಂತಹ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಉದ್ದ:</strong> ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್’ ಮಾರ್ಗ : 7,622 ಕಿ.ಮೀ, ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್’ ಮಾರ್ಗ 8,961 ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೆನಡಾದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ: </strong></p><p>ವಿಶ್ವದ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆನಡಾದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ‘ಟೊರಂಟೋದಿಂದ’ ‘ವಾಂಕೋವರ್’ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಕೆನಡಾ’ದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 4 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವಿರುವ ಈ ರೈಲು 4,460 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಮ ಕಣಿವೆ ಹಾಗೂ ಹಿಮ ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. </p>.<p><strong>ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೈಲು:</strong></p><p>‘ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೈಲು’ ‘ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ’ದ ‘ಸಿಡ್ನಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಪರ್ತ್’ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಫೆಸಿಪಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯಾಣ 4 ದಿನ, 3 ರಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, 4,352 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಈ ರೈಲು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾ’ದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. </p>.<p><strong>ಶಾಂಘೈ-ಲಾಸಾ ರೈಲು: </strong></p><p>ಚೀನಾದ ‘ಶಾಂಘೈ’ ಹಾಗೂ ಟಿಬೆಟ್ನ ‘ಲಾಸಾ’ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು 4,373 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು 3 ಅಗಲು 2 ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಶಾಂಘೈನಿಂದ ‘ಟಿಬೆಟ್’ ರಾಜ್ಯಧಾನಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>