ಪ್ರಪಂಚದ ಅತೀ ಎತ್ತರ ಅಗ್ರ–5 ಜಲಪಾತಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 5 ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p><p><strong>ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಜಲಪಾತ : </strong></p><p>ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತವೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ‘ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಜಲಪಾತ’ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತ ತನ್ನ ಸುಂದರ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 3,212 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ‘ಚುರುನ್ ನದಿ’ಯು ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಜಲಪಾತವಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. </p><p>ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಟುಗ್ಲೆ ಜಲಪಾತ:</strong> </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಟುಗ್ಲೆ ಜಲಪಾತ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಜುಲು-ನಟಾಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ನಟಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ 3,110 ಅಡಿಗಳಿಂದ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದುಮುಕ್ಕುತ್ತದೆ. </p><p>ಟುಗ್ಲೆ ನದಿಯು ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ನುಸುಳುತ್ತ ಕ್ವಾಜುಲು-ನಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಟುಗ್ಲೆ ಜಲಪಾತವಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಟ್ರೆಸ್ ಹರ್ಮನಾಸ್:</strong> </p><p>ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಟ್ರೆಸ್ ಹರ್ಮನಾಸ್ ಜಲಪಾತ ಪೆರುವಿನ ಒಟಿಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ತ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎತ್ತರ 2,999 ಅಡಿಗಳಾಗಿದೆ. </p><p>ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಟ್ರೆಸ್ ಹರ್ಮನಾಸ್ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸಹಸಮಯವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಮ ಮಳೆ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. </p>.<p><strong>ಓಲೋ ಉಪೆನಾ ಜಲಪಾತ:</strong> </p><p>ಅಮೆರಿಕಾದ ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊಲೊಕೈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಓಲೋಉಪೆನಾ ಜಲಪಾತವಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 2,953 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಹಾಲೋಕು ಕ್ಲಿಫ್ಸ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತ ಧುಮುಕುತ್ತದೆ. </p><p>ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾಲೋಕು ಕ್ಲಿಫ್ಸ್ನ ಬದಿಯಿಂದ ಬೀಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ನಿಷೇಧವಿದೆ. </p><p><strong>ಯುಂಬಿಲ್ಲಾ ಜಲಪಾತ:</strong> </p><p>ಉತ್ತರ ಪೆರುವಿನ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಯುಂಬಿಲ್ಲಾ ಜಲಪಾತವು ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಚಾರಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ಅದ್ಬುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p><p>2,938 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಇದರ ಎತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳಿವೆ.</p>