ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್‌

ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ * ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ 125 ಸದಸ್ಯರು  
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:03 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:03 IST
ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್‌ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ಗೆ (ವೈಆರ್‌ಎಫ್‌) ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ವೈಆರ್‌ಎಫ್‌ನ ಸಿಇಒ ಅಕ್ಷಯ್‌ ವಿಧಾನಿ (ಎಡಭಾಗ) ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ  
BritainPM

