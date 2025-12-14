ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮತ ಕಳವು ವಿರುದ್ಧ ’ಕೈ‘ ರಣಕಹಳೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ರ್‍ಯಾಲಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:46 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressPolitics

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT