ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | Cyclone Ditwah: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ದಿತ್ವಾ' ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:00 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:00 IST
'ದಿತ್ವಾ' ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸೇರಿರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್‌ಗಳು.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಚೆನ್ನೈಯ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ತೀವ್ರ ಗಾಳಿ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

bengaluruHeavy RainsCycloneTamil NaduWind

