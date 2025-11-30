ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ದೂಳು: ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೆಹಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ದೂಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಪರೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ 321 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ದೆಹಲಿ: ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆ.<p>ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೂಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎಂಸಿಡಿ), ನವದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ) ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ದೂಳು ನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಶನಿವಾರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ 321 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ 35ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದೂಳು, 60ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ, 94ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ 131ರಲ್ಲಿ ದೂಳು ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p><p>ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೂಳಿನ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಆಯೋಗದ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಿತಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಡಿಸುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂಳು ನಿವಾರಿಸುವುದು, ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದೂ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.ದೆಹಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ: ಯಾವ ಮಂತ್ರದಂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು?; ಸಿಜೆಐ.<p>ಎಂಸಿಡಿ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ (182) ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂಳು ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಎಂಸಿಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆವರಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ 133 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. 24 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ದೂಳು ಇದ್ದರೆ, 9 ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ ದೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. </p>.ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ: CJI ಅಸ್ವಸ್ಥ; ವರ್ಚುವಲ್ನಲ್ಲೇ SC ಕಲಾಪ!.<p>ಸಿಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಕಡಿಮೆ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ದೂಳು ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ ಆರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ದೂಳು ಇತ್ತು. </p><p>ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಂಸಿಡಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ, ದೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.</p> .ದೆಹಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ| ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ: 15 ಜನರ ಬಂಧನ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>