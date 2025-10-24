ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ: ವಾಯು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪರಿಕರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ‘ಕಳಪೆ’ಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ವಾಯು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪರಿಕರ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ 60–70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ದೆಹಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ: ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 20.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 354 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ. ಮಂಗಳವಾರ 351 ಎಕ್ಯೂಐ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ 345 ಎಕ್ಯೂಐ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನಗರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>‘ನಿತ್ಯ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಯು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಸಿ ಸುಮಾರು 20 ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ 60–70ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೊನ್ನಾಗುಟ್ನ ಕ್ರೋಮಾ ಒಡೆನ್ನ ಮಾರಾಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ದೆಹಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯ. <p>=‘ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು 10 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 35–40 ಘಟಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಇಂದಿರಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಲೀಕ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.Podcast| ದೆಹಲಿ: ಪಟಾಕಿಗೆ ‘ಹಸಿರು’ ನಿಶಾನೆ; ಪರಿಸರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ.<p>‘ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ನಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರಾಜಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ‘ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾರಾಟ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕೊನೌಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಪೋಲೊ ಫಾರ್ಮಸಿಯ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ದೀಪಾವಳಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>