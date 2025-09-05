<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಸಿಎ ತನ್ನ ‘ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ’ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂರೈಕೆ ಸರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 20 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು, ಲಘು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು (ಚಾರ್ಟರ್ ಫ್ಲೈಟ್) ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ, ಖರೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಷ್ಟು ದಿನ 18 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 870 ರಷ್ಟಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಸುಮಾರು 1400 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿವೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಮಾನಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 98,333 ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 18,574 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು.</p><p>ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈಗಿರುವ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>