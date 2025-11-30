ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Ditwah Cyclone: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 400 ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:58 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Cyclone Ditwah: ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ತಂಡ
Cyclone Ditwah: ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ತಂಡ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ದಿತ್ವಾ' ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ತತ್ತರ: ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಭಾರತ
'ದಿತ್ವಾ' ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ತತ್ತರ: ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಭಾರತ
IndiaSri LankaRescue operationCycloneColombo

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT