Ditwah Cyclone: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 400 ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ: </strong>'ದಿತ್ವಾ' ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 400 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೊಲಂಬೊ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 400 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಿ130 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 130 ಮಂದಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಎಲ್ 76 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 250 ಮಂದಿಯನ್ನು ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೊಲಂಬೊಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. </p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಘಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 212 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 218 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಕನಿಷ್ಠ 9.98 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 20,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. </p>.Cyclone Ditwah: ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ.'ದಿತ್ವಾ' ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ತತ್ತರ: ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಭಾರತ.