ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರೋಪ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕೆಲವರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.ಲೋಕಸಭೆ | ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ: ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ.<p>ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು. 'ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗೇ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p><p>ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>.ಲೋಕಸಭೆ: ರೈತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಖಾಸಗಿ ಮಸೂದೆಗಳ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. 'ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸದೀಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಥಹದ್ದೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಟಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. 'ಶಾಂತವಾಗಿರಿ' ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಪೀಕರ್, ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.ಲೋಕಸಭೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲ, '2019ರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಸತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನೊಳಗೆ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 2019ರಡಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ.</p>.ಲೋಕಸಭೆ: ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿ ಹರಿದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.