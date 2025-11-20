ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಗಳಿವು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?

<p>ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನ್ಯೂ ಎಡೆಲ್ಮನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p><strong>ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ</strong></p><p>ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೇ 87 ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರವಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಚೀನಾ</strong></p><p>ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಎರಡನೇಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 83ರಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><strong>ಭಾರತ:</strong></p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಶೇ 79 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೆನಡಾ:</strong></p><p>ಕೆನಡಾ ದೇಶವು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಶೇ 50 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ:</strong></p><p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2023 ರಿಂದ ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಶೇ 42 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ 5ನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಮೆರಿಕ:</strong> </p><p>ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಂದ ಶೇ 41ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಬ್ರಿಟನ್:</strong></p><p>ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 7ನೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವುಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರವಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p><strong>ಜರ್ಮನಿ:</strong></p><p>ಜರ್ಮನಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>