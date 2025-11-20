ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ: ಕೇರಳ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್‌ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣದವರೇ ಹೆಚ್ಚು; ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎನ್‌ಐಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:30 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಜನರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ! ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಜನರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ! ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಜನರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ! ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
NIAKeralaHuman Traffiking

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT