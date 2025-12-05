IndiGo Crisis: ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ!

<p>ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿವೆ.</p>.Indigo Crisis | ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಉದ್ಯಮಿ ಕಿಡಿ.<p>‘ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಿ ವಿಮಾನಗಳು ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ (23:59)ವರೆಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತರಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.IndiGo Crisis: ಪೈಲಟ್ಗಳ ರಜಾ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿದ ಡಿಜಿಸಿಎ.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ವೇಳೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಕಾಸ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ₹ 38,378 ಇತ್ತು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದರ ₹ 1,02,000ವರೆಗೂ ಇತ್ತು.</p><p>ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ₹ 34,058 ಇದ್ದರೆ, ಇತಿಹಾದ್ನಲ್ಲಿ₹ 1,68,210 ಇತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ.<p>ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತಿಹಾದ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ 22 ಗಂಟೆ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ದರ ₹ 1,05,556 ಇತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಕೈಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೂ ಇತಿಹಾದ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ದರ ₹ 72 ಸಾವಿರ ಇದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ತಂಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p><p>ದೆಹಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನಡುವೆ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ನ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಕನಿಷ್ಠ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ₹ 37,075 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹ 38,034 ಇತ್ತು.</p>.ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತೀವ್ರ ಪರದಾಟ– ಕಾರಣ ಏನು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>