Karur Stampede | ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ನ್ಯಾ. ಅರುಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಕರೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ   
ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆಂದೂ ಇಂಥ ದುರಂತಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು.
– ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌, ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
