ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಲಾಲೂ ಕುಟುಂಬ ಕದನ | ತಂದೆ–ತಾಯಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ; ತನಿಖೆಗೆ ತೇಜ್‌ ಪ್ರತಾಪ್ ಆಗ್ರಹ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:55 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:55 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಲಾಲೂ ಕುಟುಂಬ ‘ಕದನ’ | ತೇಜಸ್ವಿ, ಆಪ್ತರಿಂದ ನಿಂದನೆ: ರೋಹಿಣಿ ಆರೋಪ
ಲಾಲೂ ಕುಟುಂಬ ‘ಕದನ’ | ತೇಜಸ್ವಿ, ಆಪ್ತರಿಂದ ನಿಂದನೆ: ರೋಹಿಣಿ ಆರೋಪ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025: ಕಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲಾಲೂ ‘ಪರಿವಾರ’ದೊಳಗೆ ಕದನ
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025: ಕಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲಾಲೂ ‘ಪರಿವಾರ’ದೊಳಗೆ ಕದನ
RJDBiharLalu prasad yadav

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

