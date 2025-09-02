ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 48 ಮಕ್ಕಳು, 130 ವಯಸ್ಕರು ಪತ್ತೆ: ‘ಆಪರೇಷನ್ ಮಿಲಾಪ್' ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 48 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 130 ಜನರು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಮಿಲಾಪ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಆಪರೇಷನ್ ಮಿಲಾಪ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ.1 ರಿಂದ 31ರ ವರೆಗೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಅಥವಾ ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ 48 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 82 ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ 931 ಜನರನ್ನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 306 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 625 ವಯಸ್ಕರಿದ್ದು ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಅಮಿತ್ ಗೋಯೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾಣೆಯಾದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಮಿಲಾಪ್' ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಗರದ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಹಿತಿದಾರರು, ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸುಳಿವುಗಳು ದೊರೆತವು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.‘ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ವೇಷಣ್’: ಒಡಿಶಾದ 1,209 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 6,667 ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>