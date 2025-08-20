ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ | ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಸುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ: BRS

ಪಿಟಿಐ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:50 IST
ಧನಕರ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ
ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಗದೀಪ್‌ ಧನಕರ್‌ ಅವರ ದಿಢೀರ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 21ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಧನಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷವಿತ್ತು.
