ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನ–2025: ಈ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವವೇನು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನ: ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನ: ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ: ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನಾಚರಣೆ
ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ: ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನಾಚರಣೆ
WHOSoilSoil ConservationWorld soil daySoil clearance

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT