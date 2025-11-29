₹500 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗದ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದ ಬಿವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಪಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಪಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ, ಸ್ವಿಚ್, ಬಲ್ಬ್ಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇ–ವೇ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಈ ಸರಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸರಕನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಟ್ರಕ್–ಮಿನಿಟ್ರಕ್ಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸರಕುಗಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೊತ್ತವೇ ₹500 ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>1,000 ಚೀಲ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ: </p>.<p>‘ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ 1,000 ಚೀಲಗಳಷ್ಟು ಪಾನ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>