ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೀಕ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತರಣೆ: ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ANTF ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ ಪೀಕ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಕರ್  ವಿ.

ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ 14 ಸಾವಿರ ಕಾನ್​ಸ್ಟೆಬಲ್​ಗಳ ಪೈಕಿ 8500 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್​ಸ್ಟೆಬಲ್​ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು.
–ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಗೃಹ ಸಚಿವ
