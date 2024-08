ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

Today, Karnataka CM @siddaramaiah ji, Deputy CM & KPCC President @DKShivakumar ji, and AICC GS incharge Karnataka @rssurjewala ji meet CP Shri @kharge, LoP @RahulGandhi ji, and AICC GS (Org.) @kcvenugopalmp ji.



📍 AICC, New Delhi pic.twitter.com/W2y2p8Oino