ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
PV–DH, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 'ಸಂವಿಧಾನವೇ ಬೆಳಕು' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

‘ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ’ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತುರ್ತು: ಮಹದೇವಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:59 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:59 IST
