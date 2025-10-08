ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಧಿ: ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಕೆ

ಅರಣ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ ತಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತ ಬಳಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪೆಸಗಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ
KarnatakaForestTigerLuxury carswildlifeCSR

