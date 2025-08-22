ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
BJP, JDS ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, RSS ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ: ಡಿಕೆಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:06 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 9:06 IST
