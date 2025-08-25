ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ₹100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇದೇ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ (ಜಿಮ್) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹100.69 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಮ್ಗೆ ₹74.99 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹25.77 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ. ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ₹2.12 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು–ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ₹21.83 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಮ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ರೋಡ್ಷೋಗಳಿಗೆ ₹5.58 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ರೋಡ್ಷೋಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹52.13 ಲಕ್ಷ, ₹64.21 ಲಕ್ಷ, ₹36.26 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ₹37.90 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ₹2.72 ಕೋಟಿ, ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ₹46.77 ಲಕ್ಷ, ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ₹4.72 ಲಕ್ಷ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ₹1.52 ಕೋಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹97.87 ಲಕ್ಷ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ₹81.96 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>