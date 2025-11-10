ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

JDS ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿ ಪುನರ್‌ರಚನೆ: GT ದೇವೇಗೌಡಗೆ ಕೊಕ್‌- ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

* ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ದತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ* ಜಿಡಿಟಿ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:05 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
JDSBJP JDS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT