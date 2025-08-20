ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಗಮ್ಮತ್ತು | ನೀವು ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ?: ಅಶೋಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:43 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಶಿಫಾರಸು ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಾಯಿತೇ?’
‘ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ನ ಅನುಭವ’
DK ShivakumarbengaluruAssembly sessionKarnataka Assembly SessionR AshokaR Ashokmonsoon session

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT