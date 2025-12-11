ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಧಿವೇಶನ | ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಕೆ; ಶ್ವೇತಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾಳಿ l ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:16 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:16 IST
