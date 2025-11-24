ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಪಹರಿಸಿ, ಹಣ ಸುಲಿಗೆ: ಮಾಲೂರು ಟೌನ್ ಠಾಣೆ ಪಿಸಿ ಚಲಪತಿ ಸೇರಿ 8 ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:19 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:19 IST
ಪವನ್
ಪವನ್
ಅತೀಕ್
ಅತೀಕ್
ಪ್ರಶಾಂತ್
ಪ್ರಶಾಂತ್
ತೇಜಸ್
ತೇಜಸ್
ಜಬಿವುಲ್ಲಾ
ಜಬಿವುಲ್ಲಾ
ಭರತ್
ಭರತ್
ಶಹಬಾಜ್
ಶಹಬಾಜ್
kolarBengaluru PoliceRobbery

