ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ M.B.ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗವು ಇದೇ 24ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್–ಇಂಡಿಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಸೀಮಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಲಿಂಡಾ ಕೆಮಾರೂನ್ ಅವರ ಜತೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬ್ರಿಟನ್, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್–6, ಎಆರ್ಎಂ, ಲಿಂಡೆ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬೇಕರ್, ಫಿಡೊ ಎಐ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಮೂಹಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ, ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>