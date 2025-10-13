ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ನವಲಗುಂದ ಜಮಖಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ತಯಾರಕರ ಕೊರತೆ

ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಜಮಖಾನಗಳು; ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:20 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:20 IST
2016ರಲ್ಲಿ 30 ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸದಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ರಮೇಶ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ನವಲಗುಂದ ಜಮಖಾನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ
ನವಲಗುಂದ ಜಮಖಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಎಚ್‌.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ
Dharawada

