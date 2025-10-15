ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಅನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು: ದಿನೇಶ ಗುಂಡೂರಾವ್ ತಾಕೀತು

ಅದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ, ‘ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲಿ – ಸಚಿವ ದಿನೇಶ ಗುಂಡೂರಾವ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:25 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:25 IST
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ಧೇಶ ಅರಿತು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರಲ್ಲ
ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಮರೆಮಾಚಿ ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಘದ ನೂರು ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಆಚರಣೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ಕಾಗೇರಿ ಸಂಸದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
