ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ: ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50 ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 47 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ₹ 4,09 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಸವಾಲು
ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaBudgetGuarantee Schemes

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT