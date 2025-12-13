ಡಿ. 17ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ, ತೆರಳುವ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು.<p>ಭೀಮಸಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಸಬ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಗರ್ಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಭೀಮಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಟ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿಡವಂದ ಮತ್ತು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್–28 ರಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p><h2>ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ಹಾಗೂ 24 ರಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಗಳು ರದ್ದು</h2><ul><li><p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ಯಶವಂತಪುರ (16239) ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್</p></li><li><p>ಯಶವಂತಪುರ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (16240) ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್</p></li><li><p>ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಮೈಸೂರು (12614) ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್</p></li></ul>.ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜಯಪುರ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ: M.B.ಪಾಟೀಲ.<h2>ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು</h2><ul><li><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24 ರಂದು <strong>ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು (66567)</strong> ಮೆಮು ರೈಲು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24 ರಂದು <strong>ತುಮಕೂರು–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (66572)</strong> ಮೆಮು ರೈಲು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24 ರಂದು <strong>ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (20652)</strong> ರೈಲು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬದಲಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ <strong>ಬೆಂಗಳೂರು–ಧಾರವಾಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (12725)</strong> ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದಲಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17 ಮತ್ತು 24 ರಂದು <strong>ಧಾರವಾಡ–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ (12726)</strong> ರೈಲು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದಲಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17 ಮತ್ತು 24 ರಂದು <strong>ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ತುಮಕೂರು ಮೆಮು (66571)</strong> ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17 ಮತ್ತು 24 ರಂದು <strong>ತುಮಕೂರು–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು (66568)</strong> ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17 ಮತ್ತು 24 ರಂದು <strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ–ತುಮಕೂರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ (56281)</strong> ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ತುಮಕೂರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p></li></ul>.ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ: ಬೆಂಗಳೂರು–ಬೀದರ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ.<h2>ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ</h2><ul><li><p>ಡಿ. 16 ಮತ್ತು 23 ಹೊರಡುವ <strong>ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ–ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (17310)</strong> ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ, ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಡಿ. 16 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ <strong>ವೇಲಂಕಣಿ–ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (17316)</strong> ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ <strong>ಮೈಸೂರು–ಬೆಳಗಾವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (17326)</strong> ಮೈಸೂರು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ತಿಪಟೂರಿನವರೆಗಿನ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17, 20, 21 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ <strong>ಯಶವಂತಪುರ–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ (16579)</strong> ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p></li></ul>.ಅರಸೀಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು.<h2>ತಡವಾಗಿ ಸಂಚಾರ</h2><ul><li><p>ಡಿ.17 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ <strong>ಯಶವಂತಪುರ–ಚಂಡೀಗಢ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್</strong> (22685), <strong>ಯಶವಂತಪುರ–ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (17309)</strong> ಮತ್ತು <strong>ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಾಳಗುಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (20651)</strong> ಸಂಚಾರ 15 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿ. 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಹೊರಡುವ <strong>ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ–ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ (17310)</strong> 30 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಲಿದೆ.</p></li></ul>.66 ಮೆಟ್ರೊ ಪೂರೈಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿರುವ ಬೆಮೆಲ್ .<h2>ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮರುನಿಗದಿ</h2><ul><li><p>ಡಿ. 15 ಮತ್ತು 22 ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ <strong>ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿ–ಮೈಸೂರು ಹಮ್ ಸಫರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (19667</strong>) ಉದಯಪುರ ಸಿಟಿಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ–ತಿರುಚ್ಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಹಮ್ ಸಫರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ (22497)</strong> ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡಲಿವೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ತಡವಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಡಿ. 17 ಮತ್ತು 24ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ <strong>ಯಶವಂತಪುರ–ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (12649)</strong>, <strong>ತುಮಕೂರು–ಚಾಮರಾಜನಗರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ (56282)</strong> ಮತ್ತು <strong>ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರ ವೀಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (12777)</strong> ಮೂಲ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡಲಿವೆ.</p></li></ul> .VIDEO: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ರೈಲು ಅನಾವರಣ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>