ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 5 ದಿನದ ‘ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ’ಕ್ಕೆ ₹4.50ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಫೆ. 27ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 3ರವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ– 2025'ಕ್ಕೆ ₹4.50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಡಿ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಳದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಡಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹4.50 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಡಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆವಿಧಾನಸಭೆ
ಸಚಿವಾಲಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದ ಇಲಾಖೆ, ₹1 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಫೆ. 25ರಂದು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ನಂತರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವಾಲಯವು, ₹3.50 ಕೋಟಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಕೋರಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಣ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ವಿವಿಧ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 160 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೇಳ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಐದೂ ದಿನ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಸಂವಾದಕರು, ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸ ಕುಮಾರಕೃಪ ಅತಿಥಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಊಟೋಪಾಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ₹33 ಸಾವಿರ, ಊಟೋಪಾಚಾರಕ್ಕೆ ₹8,943 ಅನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಾವತಿಸಿದೆ.

ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಲು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಲಾಫಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 4 ಜಿಯಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹1.18 ಕೋಟಿ (ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿ) ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದರ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ, ಪ್ರತಿದಿನ 1,500 ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಲಘು ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಘು ಭೋಜನ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ₹1.56 ಕೋಟಿಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಡೀ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಈ ಐದೂ ದಿನ ವಿಶೇಷ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರಿನ ಶಿವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ₹21.34 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ₹31.59 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಡಿ