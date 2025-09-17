ಅಮೆರಿಕ: ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್‌ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ

<p><strong>ಪ್ರೊವೊ:</strong> ‘ನನಗೆ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ (ಹತ್ಯೆ) ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಚೀಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಟೈಲರ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ (22) ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದ.</p>.<p>ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಣಯ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಈ ಚೀಟಿ ತೆರೆದು ನೋಡುವಂತೆ ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಸಂಗಾತಿ ಈ ಚೀಟಿ ತೆರೆದು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ, ‘ಗುಂಡಿಕ್ಕಿರುವುದು ನೀನೇನಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ. ‘ಹೌದು ನಾನೇ, ಕ್ಷಮಿಸಿ’ ಎಂದು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. </p>.<p class="bodytext">ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">ಸದ್ಯ ಟೈಲರ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಆತ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ.</p>.<p class="bodytext">ಸೆ.10ರಂದು ಉತಾಹ್ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಚಾವಣಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದ. ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. </p>.<p class="bodytext">ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸಂಗಾತಿ ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆತನ ಪೋಷಕರು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p class="bodytext">ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಅವರ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ರಾಬಿನ್ಸನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಹತ್ಯೆ: ಶಂಕಿತನ ಸೆರೆ.ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಕೊಲೆ: ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಂತಕ.ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಹತ್ಯೆ.ಎಡಪಂಥೀಯರಿಂದಲೇ ಕಿರ್ಕ್ ಹತ್ಯೆ: ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೇವೆ; ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>