ತೈವಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಜಪಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ಆಕ್ಷೇಪ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> 'ತೈವಾನ್ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚೀನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಆಗ ತನ್ನ ದೇಶವು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು' ಎಂಬ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಚೀನಾವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಎದುರು ಮಂಗಳವಾರ ಆಕ್ಷೇಪ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಚೀನಾ, 'ಜಪಾನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತೈವಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ –ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಸಾಕಿ ಕನಾಯಿ ಅವರು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಿಯು ಜಿನ್ಸಂಗ್ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಕ್ತಾರ ಮವೊ ನಿಂಗ್, 'ಚೀನಾದ ಕುರಿತ ಜಪಾನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<h3><strong>5 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ರದ್ದು</strong> </h3>.<p>ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಚೀನಾವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಚೀನಿಯರು ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಲಿ ಹನ್ಮಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಎಫ್ಪಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ) ರದ್ದುಪಡಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚೀನಾದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ರದ್ದುಪಡಿಸಿವೆ.</p>