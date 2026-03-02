ಇರಾನ್‌ ನೌಕಾಪಡೆಯ 9 ಹಡಗುಗಳು ನಾಶ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ 9 ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಾಶಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನೌಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಉಳಿದ ಹಡಗುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮುದ್ರದ ತಳ ತಲುಪಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>'ಮಾತುಕತೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್'</strong></p>.<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಾಯಕತ್ವವು ಅಮೆರಿಕದ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಯಾವ ನಾಯಕರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>