ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿರಿಸಿ ಏಳು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ: ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ:</strong> 'ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ಏಳು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಿಟಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, 'ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿರಿಸಿ ಏಳು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. </p>.ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಬೆಂಬಲ: ಮೋದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಧನ್ಯವಾದ.ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬದ್ಧ: ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಮೋದಿ.