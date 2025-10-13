Gaza War | ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ನೆಲೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಟ್ರಂಪ್, ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೊಗಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ.<p>‘ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ’ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ‘ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್’ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವರು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ‘ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಗಾಜಾ ನಡುವೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಜಾದ ಬಂಧಿತರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.Israel Hamas War | ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್–ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಟ್ರಂಪ್.<p>ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಹಾಗೂ ಬಂಧಿತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೋಮವಾರ (ಇಂದು) ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಉತ್ತರ ಗಾಜಾದ ಕಡೆ ತೆರಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>‘ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಕಟ್ಟುವ, ಗುಣಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯವ ಹಾದಿ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p> .ಸುಂಕ ವಿಷಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮ: ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>