ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

'8 ಸಮರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ': ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಕದನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಟ್ರಂಪ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಂಕ ವಿಷಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮ: ಟ್ರಂಪ್
ಸುಂಕ ವಿಷಯ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮ: ಟ್ರಂಪ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ – ಪಾಕ್‌ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ: ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಟ್ರಂಪ್‌
ಭಾರತ – ಪಾಕ್‌ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ: ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಟ್ರಂಪ್‌
IndiaPakistanUSAmericaDonald TrumpIndia vs Pakistan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT