ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 47 ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಬಂಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:22 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌: ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ಯೋಧ! 40 ಜನ ಸಾವು
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌: ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ಯೋಧ! 40 ಜನ ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ
ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ
Sri LankafishermenIndian Fishermen

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT